«الانحراف المفاجئ» من أبرز أسباب الحوادث المرورية في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أفادت شرطة رأس الخيمة بأن الانحراف المفاجئ للمركبات يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، خصوصاً إذ ارتبط بالسرعات العالية، مؤكدة أنه من أبرز الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث المرورية، التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة، معلنة عن إطلاق حملة توعية مرورية تحت شعار: «الانحراف المفاجئ ومخاطره على حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق».

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إنه بناءً على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، تم إطلاق الحملة المرورية ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطريق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، بهدف الوصول إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021.

وأوضح أن الحملة تستمر حتى نهاية مارس الجاري، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية بجعل الطرق أكثر أمناً، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن هدف الحملة الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف أن الانحراف المفاجئ للمركبات مخالفة مرورية وفقاً لقانون السير والمرور، ويلزم السائق دفع غرامة مالية 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية، مشيراً إلى أنه يجب على السائقين الالتزام بقوانين السير والمرور، ومراعاة حقوق مستخدمي الطريق، وأن يدركوا المسؤولية القانونية والمجتمعية تجاه الطريق، لبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطرق لخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها.

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