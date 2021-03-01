شرطة رأس الخيمة تفعل مركز الاتصال الموحد 901

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

دشن قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي مركز الاتصال الموحد الذي يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات والرد على استفسارات الجمهور من خلال الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة (7/24 ) .

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن تفعيل مركز الاتصال الموحد الذي تم تشكيل فريق عمل خاص به برئاسة المقدم يوسف عبد الله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعزيز ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وأضاف أنه سيتم تخصيص الرقم 901 للرد على استفسارات وبلاغات وشكاوى الجمهور غير الطارئة والبسيطة بالإضافة إلى توفير الخدمات الشرطية والمرورية والجنائية والمجتمعية والدعم الفني البالغ عددها 93 خدمة من خلال هذا الرقم في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص الرقم 999 لاستقبال الحالات والبلاغات الطارئة فقط وهو ما سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في سرعة الاستجابة لهذه النوعية من البلاغات والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص بالسرعة القصوى الممكنة بما يحافظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم .

من جانبه أوضح المقدم يوسف الطنيجي أن التدشين لمركز الاتصال الموحد على مستوى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة سيستمر على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات الخاصة والخدمات والحالات

غير الطارئة للجمهور عبر الرقم 901 فيما سيتوجب على المتصلين من خارج الامارة الاتصال على الرقم 07901 .

وأهاب بجميع أفراد لمجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار الى الاتصال على الرقم 901 في حال رغبتهم في الحصول على الخدمات او الاستفسارات غير الطارئة واقتصار الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط للإسهام في الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في ضمان سرعة الاستجابة وتنظيم آلية العمل في استقبال المكالمات الواردة بشكل عام مما يصب في بوتقة الصالح العام .

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