وفاة 4 عمال وإصابة 9 إثر تدهور حافلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توفي أربعة عمال، وأصيب تسعة آخرون، جميعهم يحملون جنسيات دول آسيوية، في حادث تدهور حافلة صغيرة تابعة لإحدى الشركات على شارع خورفكان الجديد، عند الساعة 6:10 من صباح أمس، وتولت دوريات الاختصاص في شرطة الشارقة، وجناح الجو والإسعاف الوطني، نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات.

وأفادت شرطة الشارقة بأنه فور وقوع حادث تدهور الحافلة، تم إغلاق الشارع بالاتجاهين، بهدف السماح للطائرة المروحية التابعة لجناح الجو بنقل المصابين، واحتواء الآثار الناجمة عن الحادث.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الشارقة، الرائد عبدالله المنذري، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 6:10 من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة صغيرة تابعة لإحدى الشركات بشارع خورفكان الجديد، عند تقاطع السيوح بالاتجاه إلى تقاطع طوي السامان، وكانت تقل 14 راكباً، إضافة للسائق.

وأضاف أنه على الفور انتقل إلى موقع الحادث دوريات المرور وأعضاء من لجنة الحوادث المرورية في شرطة الشارقة، والإسعاف الوطني، وطائرة تابعة لجناح الجو بالشارقة، حيث باشر المختصون إنقاذ المصابين، كما قام أفراد الدوريات بإغلاق الطريق على المسارين للسماح للطائرة وسيارات الإسعاف بإجلاء المصابين، ونقلهم لعدد من المستشفيات بالإمارة، والإمارات المجاورة، واحتواء الآثار الناجمة عن الحادث في المكان.

وأوضح أنه تبين، من خلال المعاينة والتخطيط الأولي، أن الحادث وقع بسبب الانحراف المفاجئ، ونتجت عنه وفاة أربعة عمال من ركاب الحافلة مباشرة بموقع الحادث، وإصابة تسعة آخرين راوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات إلى التركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وضرورة التقيد بالسرعات المحددة للطريق، خصوصاً عند التقاطعات والمنعطفات والمنحنيات والأنفاق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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