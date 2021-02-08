محاكمة أوروبي تجاوز الإشارة الحمراء وقتل «دراجاً» بالخطأ

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة السير والمرور في دبي، محاكمة سائق أوروبي تجاوز الإشارة الحمراء وتسبب في وفاة سائق دراجة هوائية حين صدمه بقوة ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة أدت إلى وفاته.

وأفادت تحقيقات نيابة السير، بأن المتهم (50 عاماً) تجاوز الإشارة الحمراء صباح الثاني من نوفمبر الماضي على شارع الشيخ راشد، ولم ينتبه إلى عبور الدراجة الهوائية من ممر المشاة فصدمها بالجانب الأيمن من السيارة، وقبض عليه لاحقاً، ووجهت النيابة إليه تهمة القتل الخطأ، وإتلاف ملكية، لكنه أنكر ذلك في المحكمة.

وقالت وكيل الدفاع عن المتهم، المحامية عواطف محمد، في الجلسة الأخيرة إن موكلها عبر الإشارة حين كانت باللون الأصفر وليس الأحمر، لافتة إلى أنه كان في المسرب الأيسر من الطريق، وبمجرد عبوره الإشارة قبل أن تصبح حمراء، فوجئ بالدراج يظهر أمامه دون سابق إنذار، فلم يستطع تجنبه ما أدى إلى صدمه.

وأوضحت أن وفقاً للمادة 25 من قانون السير، فإن الإشارة الصفراء تتيح للمركبة العبور حال عدم قدرة السائق على الوقوف الآمن قبلها.

وأكدت في دفاعها أن سائق الدراجة الهوائية عبر الطريق فيما كانت إشارة المشاة حمراء، مطالبة ببراءة موكلها من التهم الموجهة إليه.

من جهتهم، عاين خبراء تخطيط الحوادث موقع التصادم، وانتهوا في تقريرهم الفني إلى مسؤولية السائق عن الحادث، مشيرين إلى أن المركبة صدمت الدراجة من الجانب الأيمن.

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