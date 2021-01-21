ورشة حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

اتخذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عدداً من الإجراءات الوقائية أثناء تشكل الضباب، وذلك في إطار خطتها للسلامة المرورية، تضمنت تكثيف الرقابة على الطرق، وإيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق الإمارة الى حين وضوح الرؤية.

ونظمت المديرية ورشة تعريفية وتثقيفية للتوعية المرورية حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب والتقلبات الجوية، بحضور الشركاء الرئيسيين ومسؤولي حركة الحافلات والشاحنات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الالتزام بتأمين السلامة للعمال أثناء نقلهم بالحافلات، وخصوصاً في أوقات تشكل الضباب والحرص على القيادة الآمنة، وفقاً للسرعات القانونية التي تعلنها الجهات المعنية في مثل هذه الظروف.

وأكد نائب مدير مديرية المرور والدوريات العميد سالم بن براك الظاهري على أهمية التوعية بالقيادة الآمنة والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقين أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» بين المركبات ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية أثناء الضباب تشمل نشر الرسائل التحذيرية عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وإرشادات مرورية على الأبراج الذكية بتوخي الحيطة والحذر، والحالة المرورية على الطرق، وتحذير السائقين خصوصاً في حالة وجود حوادث معرقلة لحركة السير من خلال تفعيل التنبيهات على تطبيق شرطة أبوظبي الذكي.

وتشمل الإجراءات أيضاً منع سير الحافلات وباصات نقل العمال من السير أثناء الضباب على طرق إمارة أبوظبي كافة، في إطار الأولوية الإستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة أثناء الضباب.

ودعا سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات إلى عدم الخروج من المقر أثناء الضباب والتوقف في اقرب موقف آمن في حال سير الحافلة على الطريق أثناء تشكل الضباب.

وشدد على ضرورة التزام شركات نقل العمال بالإجراءات الوقائية الخاصة بمنع سير الحافلات وتطبيق المادة رقم 10 في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم 178 مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة بالغرامة المالية 1000 درهم وأربع نقاط مرورية.

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