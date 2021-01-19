شرطة و"دفاع مدني" الشارقة تسيطران على حريق شاحنة نقل دون وقوع إصابات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أسهمت سرعة تدخل الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدفاع المدني، في الحيلولة دون احتراق شاحنة نقل بالكامل، واحتواء الآثار الناجمة عن الحادث الذي وقع، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بشارع الشيخ محمد بن زايد في اتجاه إمارة دبي، الذي لم يسفر عن حدوث أي إصابات بشرية.

وأوضح رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، الرائد عبدالله المنذري، تلقي غرفة العمليات المركزية بالقيادة بلاغاً في تمام الساعة 4:40 صباحاً، يفيد بتعرض شاحنة نقل كبيرة للاحتراق على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة دبي، وفور استلام البلاغ تحركت الدوريات المرورية (الأنجاد، والإنقاذ)، والدفاع المدني، والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، وشرعت فوراً في التعامل معه، حيث قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير والمرور منعاً لحدوث اختناقات مرورية، أو وقوع حوادث أخرى في موقع الحادث، خصوصاً مع انتشار الضباب الكثيف وقت وقوع الحادث، لضمان سلامة قائدي المركبات الأخرى من التأثر بالحريق الذي أتى على أجزاء من مقدمة الشاحنة التي تم إخلاؤها عن الطريق، فيما تم التأكد من صحة وسلامة قائد الشاحنة في موقع الحادث من جانب الإسعاف الوطني.

وأشار الرائد المنذري إلى قيام الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب احتراق المركبة، كاشفاً عن عدم وقوع حوادث بليغة خلال ساعات الصباح، التي شهدت ضباباً كثيفاً على معظم الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي الشاحنات والمركبات إلى ضرورة القيام بإجراء الفحص الدوري لمركباتهم، والتأكد من سلامة الإطارات وأجهزة التشغيل بها قبل بداية كل رحلة، مع التقيد بقوانين السير والمرور، ومراقبة حركة الطريق وعدم الانشغال عنه، وذلك لضمان سلامتهم، وحفاظاً على سلامة الآخرين.

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