تحرير 28 مخالفة بسبب تجريف التربة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حررت فرق قسم التفتيش الخارجي بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، 28 مخالفة بسبب تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب في المناطق البرية، خلال العام الماضي 2020، وتم فرض الغرامات على مرتكبي تلك المخالفات، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف درهم. وقالت رئيسة الهيئة، هنا سيف السويدي: «لابد من التذكير والتأكيد على أن القانون يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، التي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية، والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي في مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق، مثل: تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب وغيره».

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