%41 انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

أكد نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد خالد محمد النعيمي، أن نسبة وفيات حوادث السير انخفضت بنسبة 41.6%، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، كما انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 49%، ما أسهم في تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أمن الطرق. وأوضح أن الإدارة سجلت سبع حالات وفاة، نتيجة حوادث مرورية، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12 حالة مسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الإدارة انخفاضاً في الحوادث البسيطة، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 21 ألفاً و692 حادثاً مرورياً بسيطاً، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي، وقوع 27 ألفاً و654 حادثاً مرورياً بسيطاً، بنسبة انخفاض 22%، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 51%.

وأشار النعيمي إلى انخفاض عدد مخالفات السير الحضورية، بتسجيل 34 ألفاً و279 مخالفة خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي تسجيل 50 ألفاً و525 مخالفة، بنسبة انخفاض بلغت 32%، بينما بلغ عدد مخالفات السير الغيابية 100 ألف و900 مخالفة، فيما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 145 ألفاً و854 مخالفة، بنسبة انخفاض 31%، كما تم سحب 164 رخصة قيادة، مقابل سحب 408 رخص قيادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بانخفاض عدد الرخص المسحوبة 60%.

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