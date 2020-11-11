دوريات خاصة لمواجهة حوادث الأمطار والأودية في حتا

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

كشف مدير مركز شرطة، حتا العقيد مبارك الكتبي، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية أثناء سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء في المنطقة التي تشهد إقبالاً من قبل السياح بسبب طبيعتها التي تضم جبال وأودية وسدود، لافتاً إلى توفير دوريات بمواصفات خاصة متطورة لمواجهة هذه النوع من الحوادث.

وتفصيلاً، قال الكتبي إن المركز يُطبق للعام الرابع على التوالي حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات منها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، والإسعاف الموحد، وذلك من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة مثل انحصار سيارات في المياه الجارية أو السقوط من المرتفعات إلى جانب الحوادث المرورية.

وأضاف أن المركز عقد اجتمعاً تنسيقاً مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل رفع مستوى الجاهزية الدائم والتنسيق المشترك للتعامل مع أي حوادث طارئة خلال فصل الشتاء، وتعزيز التوعية للسياح وزوار المناطق الجبلية والأودية والسدود.

وأشار إلى أن المركز يتخذ إجراءات سريعة فور سقوط الأمطار وجريان الأودية من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، منها إشعار الدوريات بتغطية كل الشوارع وتشغيل اللواح لتنبيه السائقين بضرروة تخفيض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البري والبحري من أجل الجاهزية للتعامل مع أي حادث طارئ أو حادث انحصار سيارات في مجاري المياه أو حادث سقوط عن المرتفعات الجبلية.

وأوضح أن المركز يحرص على تكثيف دوريات خاصة في مناطق جريان الأودية والجبال، وتتميز هذه الدوريات بقدرتها على السير في المناطق الوعرة بفضل إطاراتها المخصصة، إلى جانب احتوائها على أجهزة وتقنيات متطورة تساعد على التواصل المباشر مع مركز القيادة والسيطرة، فضلاً عن توفير المعدات اللازمة للإنقاذة الدعم والمساندة.

وأكد أن أفراد الدوريات مدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية على مدار الساعة، مناشداً السائقين والسياح بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية وعدم التخييم عند مجاري السيول والمناطق المنخفضة بشكل نهائي خلال سقوط المطار.

وأشار إلى ضرورة عدم دخول مناطق الأودية بالسيارات واتباع التعليمات وإرشادات السلامة العامة الواردة بشأن ارتياد بحيرة «سد حتا» وسد الغبرة، ومناطق السدود والأودية وتوخي والحذر من المنزلقات المائية، والاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، مع الحرص على وصف المكان بدقة ووضوح لضمان سرعة الاستجابة.



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