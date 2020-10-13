سائق رافعة يصاب بنوبة قلبية على ارتفاع 65 متراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنقذت فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البري بإدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، سائق رافعة، أصيب بنوبة قلبية أثناء عمله على ارتفاع 65 متراً، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال رئيس قسم المهمات الصعبة، المقدم يحيى حسين محمد، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً عن إصابة سائق بنوبة قلبية أثناء وجوده أعلى رافعة مُخصصة لإخراج الحاويات من السفن في ميناء جبل علي، فانتقلت على الفور فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البري والدفاع المدني بدبي والإسعاف إلى المكان.

وأضاف أن السائق أصيب فجأة خلال عمله بإعياء شديد، تطور إلى تعرضه لجلطة دموية، مشيراً إلى أنه أصبح عالقاً على ارتفاع 13 طابقاً سكنياً بعلو 65 متراً عن الأرض، لافتاً إلى أن المشاركين في عملية الإنقاذ تمكنوا من الصعود إلى أعلى الرافعة، والوصول إلى السائق، ثم العمل فوراً على تقديم الإسعافات الأولية التي أسهمت في استقرار وضعه الصحي، تمهيداً لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

ولفت محمد إلى أن التحدي الأصعب كان يتمثل في إنزال السائق من الرافعة إلى سيارة الإسعاف، خصوصاً في ظل تعطل المصعد الكهربائي، ما استدعى من الفنيين العمل على إصلاحه وتشغيله بطريقة يدوية، ثم نقل السائق عبره وصولاً إلى الطابق الأول.

وأضاف أن فرق المهمات الصعبة استخدمت نقالة مخصصة لعمليات الإنقاذ، لنقل السائق عبر الدرج الضيق، وإنزاله يدوياً إلى سيارة الأسعاف، التي نقلته إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج الطبي المتخصص.

ونوه بالتعاون من قبل الفرق المشاركة في إنقاذ سائق الرافعة من شرطة دبي والدفاع المدني في دبي وإسعاف دبي.

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