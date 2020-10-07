بالفيديو: رصد قائدي دراجات نارية يقومون بحركات استعراضية خطرة وسط الطريق العام

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

حصلت "الإمارات اليوم" على مقطع فيديو لمجموعة من قائدي الدراجات النارية يقومون بحركات استعراضية خطرة وقيادة الدراجات على إطار واحد، ما عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتسببوا في ارباك حركة السير والمرور على شارع الاتحاد في إمارة إم القيوين.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، لـ "الإمارات اليوم"، إن الإدارة تلقت مقاطع فيديو من أحد السائقين يرصد فيه مجموعة من قائدي الدراجات النارية يسيرون وسط شارع الاتحاد عند مدخل الإمارة ويقومون بحركات استعراضية تشكل خطرا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح، أنه تم تحديد المكان وتوقيت الواقعة من خلال مقطع الفيديو وسيتم التثبت منها عبر الكاميرات المثبتة على الطريق، كما سيتم استدعاء السائقين المخالفين للتحقق من الواقعة، وتحرير مخالفة بحق الغير ملتزمين بأنظمة السير والمرور.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المادة الأولى من جدول المخالفات والغرامات المروري، التي تنص على تغريم كل من قاد مركبته بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامته أو أمنهم للخطر، أو قاد مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة، بغرامة قدرها 2000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة مدة 60 يوم.

وأضاف، أن إدارة المرور والدوريات لن تتهاون في تطبيق القانون مع غير الملتزمين بأنظمة وقوانين السير والمرور، لافتا إلى أن تعاون الجمهور مهم للحد من وقوع الحوادث المرورية الخطرة، وضبط أمن الطرقات من خلال الإبلاغ عن أي مركبات أو دراجات نارية تقوم بحركات استعراضية تشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق.

وقال السائق أبو محمد، لـ "الإمارات اليوم"، إنه كان برفقة أسرته قادما من منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة باتجاه منطقة السلمة في إمارة أم القيوين، أول من أمس الساعة العاشرة والربع ليلا، حيث تفاجئ بمجموعة من قائدي الدراجات النارية ويقومون بحركات استعراضية وسط الطريق، عبر قيادة الدرجات بإطار واحد.

وأوضح أن السائقين تسببوا في ارباك حركة السير المرور، حيث لم يتمكن السائقين من تجاوز الدراجات النارية كونها تسير وسط الطريق، إضافة إلى عدم اتزان أحد قائدي الدرجات النارية أثناء قيامه بالحركات الاستعراضية إذ كادت دراجته أن تنحرف عن مسارها ويسقط وسط الطريق لولا أنه تدارك الأمر وسيطر على الدراجة.

وأضاف، أن زوجته قامت بتصوير مقاطع فيديو للسائقين المخالفين من جانب المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، والتعاون مع رجال الشرطة، حيث تم إرساله للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالفيديو.. رصد قائدي دراجات نارية يقومون بحركات استعراضية خطرة وسط الطريق العام#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/RnZ6bySPhH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 7, 2020

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