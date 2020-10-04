6 مخالفات لمقاولين غير ملتزمين باشتراطات الرافعات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية توعوية على الرافعات البرجية، شملت 160 موقعاً إنشائياً في أبوظبي، وأفادت البلدية بأنه تم تنبيه وتوعية المقاولين والاستشاريين في 42 موقعاً إنشائياً بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المعمول بها، حفاظاً على سلامة العمال وأفراد المجتمع، كما تم خلال الحملة رصد وتحرير ست مخالفات لمقاولين واستشاريين غير ملتزمين باشتراطات البيئة والصحة والسلامة.

وتأتي الحملة بهدف التأكيد على تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، وتوعية شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمطورين العقاريين بضرورة الالتزام بتوفير أعلى معايير السلامة للعاملين في مواقع الإنشاء.

وحثت البلدية المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين على أهمية الإلمام والالتزام بكل متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، واتباع القوانين والتعاميم المعمول بها في الإمارة، والتدقيق اللازم من قبل طرف ثالث للتأكد من سلامة الرافعات البرجية، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيقها.

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