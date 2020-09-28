محاكمة 5 آسيويين سرقوا مجوهرات بـ 600 ألف درهم من فيلا مواطن

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة آسيوية، تضم خمسة متهمين، تخصص أربعة منهم في سرقة المنازل ليلاً، وتمكنوا من السطو على فيلا مواطن، وسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف درهم، تضمنت 34 سوارة، و53 خاتماً، و81 قرطاً وسلاسل وقلادات وساعات يد.

وقال المجني عليه إنه كان خارج الدولة مع أسرته في شهر يناير الماضي، حين ورده اتصال من عمته يفيد بأن فيلته تعرضت للسرقة، فعاد على الفور، وبتفقد محتويات المنزل، اكتشف سرقة خزنة حديدية تحوي مجوهرات وحقيبة سوداء بداخلها مستندات، إضافة إلى صندوقي مجوهرات كانا فوق رف التسريحة في غرفة النوم، لافتاً إلى أن اللصوص استغلوا الظلام، وتسلقوا جدار المنزل، مستغلين عدم وجود فلل ملاصقة، وكسروا قفل نافذة غرفة الطعام، ثم تسللوا إلى الداخل، وسرقوا المجوهرات التي تركت على التسريحة، كما أخذوا خزنة حديدة معهم.

ولفت إلى أن شرطة دبي هاتفته لاحقاً بعد ضبط المتهمين، واستطاع التعرف إلى جانب كبير من المجوهرات التي ضبطت في سكن المتهمين.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم إعداد فريق عمل بعد تلقي بلاغات عن سرقات منازل، وضبط أفراد العصابة الذين قدموا من بلادهم خصيصاً لتنفيذ هذه الجرائم، لافتاً إلى القبض على أربعة من المشاركين في السرقة، ومتهم خامس كان يعتزم تصريف المجوهرات المسروقة مقابل مبلغ يسلمه للعصابة، لكن قبض عليهم قبل التصرف فيها، وجارٍ البحث عن آخرين هاربين.

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