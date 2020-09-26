«رافد» تسحب 1082 مركبة معطلة ومخالفة في أغسطس

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت «رافد» لحلول المركبات، بأن أسطولها تولى قطر وسحب 1082 مركبة مخالفة ومعطلة على الطرق في مدن ومناطق إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من أجل تحقيق انسيابية في حركة السير بالطرق.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها قدمت 105 خدمات مساعدة على الطرق خلال شهر أغسطس الماضي، تضمنت تعبئة وقود لمركبات أو تبديل بطارية أو إطار منتهية الصلاحية، إلى جانب تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لأصحاب المركبات المتعطلة.

وأكدت «رافد» أنها تعاملت مع جميع البلاغات التي وردتها من مفتشي بلدية الشارقة والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة من شرطة ودفاع مدني بخصوص قطر وسحب المركبات المعطلة والمخالفة وفق اتفاق وقعته يخول لها سحب جميع المركبات المهملة أو المخالفة أو المعطلة في مناطق الشارقة.

وأوضحت أن خدمة المساعدة على الطرق التي دشنتها الشركة ضمن التعاون الاستراتيجي مع الشركاء تهدف إلى تطوير عمليات نقل المركبات، وفق أفضل الخدمات وبجودة عالية بما يضمن إشاعة السلامة على الطريق، وتحقيق زمن استجابة قياسي للمركبات المعطلة والمخالفة من أجل رفع مستوى رضا المتعاملين.

وذكرت أن خدمتها على الطرق تضمنت إطلاق تطبيق ذكي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، حيث تقدم مركبات القطر «خدمة الطرق» للسيارات التي تحتاج إلى خدمات عاجلة مثل التزود بالوقود وتبديل الإطارات والبطاريات وغيرها، كما تتيح الخدمة فرصة نقل المركبات المتوقفة بسبب أعطال كبيرة إلى الوكالات أو ورش التصليح المختصة أو أي جهة يرغب فيها أصحابها، بالإضافة إلى خدمة نقل المركبات المخالفة لقوانين السير والمرور إلى ساحة الحجز المخصصة، بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة للشرطة.

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