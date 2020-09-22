3 وفيات بحادث بين حافلتين على طريق الشاحنات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

توفي 3 ركاب من الجنسية الآسيوية وأصيب شخصين بإصابات صنفت بالمتوسطة في حادث مروري بين حافلتين كبيرة وصغيرة على طريق الشاحنات "سيح شعيب باتجاه الفاية" .

ووقع الحادث بسبب انشغال السائق بغير الطريق للحافلة الصغيرة مما ادى الى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالحافلة الكبيرة أثناء السير على الطريق وتدهورها وإصابة جميع ركابها .

كما وقع حادث اصطدام حافلة مع عدد من الجمال على طريق الشاحنات باتجاه منطقة ناهل بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب ولا توجد اي اصابات .

ودعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق خصوصا خلال ساعات تشكل الضباب لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.

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