1000 درهم غرامة لخليجي زوّد مركبته وهرب من الشرطة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة المرور في الفجيرة، بغرامة 1000 درهم على شاب خليجي متهم بتزويد مركبته والهرب من دورية الشرطة.

وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهم فرَّ من دورية الشرطة بعد أن أنذرته بالتوقف على جانب الطريق، إلا أنه لم يستجب.

وطالبت نيابة مرور الفجيرة بمعاقبة المتهم بتطبيق قانون الحبس أو تسجيل 24 نقطة سوداء في رخصة قيادته، وسحبها، بسبب هروبه من دورية الشرطة، إذ تبلغ قيمة المخالفة ‬800 درهم، إضافة إلى ‬12 نقطة مرورية «سوداء»، وحجز المركبة، و12 نقطة كمخالفة مرورية بسبب الضجيج.

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