عاطل يبتز طفلاً في حديقة لاستغلاله جنسياً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل (خليجي)، هدّد طفلاً في الـ14 من عمره (خليجي) بإبلاغ أهله بأنه يدخن السجائر إذا لم يخضع لرغبته ويسمح له باستغلاله جنسياً.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان في إحدى الحدائق العامة مع شقيقه حين حضر المتهم وسأله عن صفته واسمه، ثم سأله ما إذا كان يدخن أم لا، فأخبره بأنه دخن سابقاً، ثم فوجئ بتحول المتهم الذي هدده بإبلاغ أهله إذا لم يخضع لرغباته، فرفض المجني عليه لكن واصل المتهم الضغط عليه، عندها طلب من شقيقه المغادرة وظل هو مع المتحرش. وأضاف الصبي أن المتهم طلب سيارة أجرة واصطحبه إلى حديقة عامة في منطقة أخرى وتوجها إلى حمام الحديقة لكن وجد الشخص المسؤول عن النظافة بالداخل، فكرر المحاولة مع حمامين عامين آخرين لكن تصادف وجود أشخاص هناك، فتوسل الطفل إليه أن يتركه، وخدعه وعرض عليه إحضار ابنة خالته بدلاً منه، فوافق وتوجه به إلى منزله وبمجرد وصولهما فر الطفل إلى الداخل، وأخبر والدته بما حدث، فرافقته إلى مركز الشرطة وفتحت بلاغاً بالواقعة. وأشار إلى أن المتهم واصل مطاردته على الرغم من ذلك وانتظره بالقرب من مسكنه في اليوم التالي، ثم أوقفه أثناء عودته من المدرسة وسأله عن سبب إعطائه رقم تليفون غير صحيح، لكن في هذه الأثناء خرجت الخادمة ورافقته إلى الداخل، كما تدخلت جارته وتحدثت مع المتهم.

من جهته، قال حارس أمن في الحديقة إن المتهم حضر برفقة الطفل، وأخبره أنه يريد غرفة خالية لتوعيته من أضرار التدخين، لكنه طلب منه المغادرة وأخرجهما من الحديقة، مشيراً إلى أن المتهم هو الذي كان يقود المجني عليه.

المتهم استدرج الطفل من حديقة عامة وطارده قرب منزله.

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