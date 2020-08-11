احتراق مستودعات بالسوق الحرة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شب حريق في مستودعات تابعة للسوق الحرة بمنطقة أم الرمول في دبي، أمس، وتمت السيطرة عليه، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني، الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد في الساعة الثانية ظهراً بوقوع الحريق، فانتقلت فرقة تابعة لمركز الراشدية.

وقامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحادث خلال ربع ساعة من البلاغ، وبدأت عمليات التبريد مباشرة بعد تطويق النيران وإطفائها، ومنعها من الامتداد إلى الأماكن المجاورة.

وانتشر دخان كثيف في سماء المنطقة، وتمكن رجال الدفاع المدني بفضل الاستجابة والتعامل السريعين من احتواء الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

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