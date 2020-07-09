‏ضبط 287 دراجة هوائية و228 دراجة نارية مخالفة خلال يومين بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة



كشف قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر عن تمكن أفراد الشرطة من ضبط خلال اليومين الماضيين 287 دراجة هوائية و228 دراجة نارية في المناطق الصناعية، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الشرطة، والتي مازالت مستمرة،مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الدراجات غير المرخصة.

وتابع: يشارك في الحملة التي تم إطلاقها ‏لضبط الدراجات المخالفة بالإمارة كل من بلدية مدينة الشارقة وشركة "بيئة"، إذ يتعاونون مع الشرطة في عمليات الضبط ونقل الدراجات المضبوطة إلى مواقع الحجز.

وبين أن إطلاق حملة موسعة، لضبط المخالفين من أصحاب الدراجات يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقديم التوعية المباشرة بالخطر المتحقق من قيادة تلك الدراجات بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية، وما قد ينتج عنه من تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.



وأشار إلى أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين ممن يتعمدون القيادة بصورة تشكل خطورة على حياتهم كالقيادة عكس السير، وقطع الطريق بصورة خطرة دون الاكتراث للمخاطر التي قد تحدث نتيجة هذه التجاوزات، مناشدا مستخدمي الدراجات النارية والهوائية والفئات التي تستخدم الدراجات كوسيلة تنقل أساسية بضرورة اتخاذ كل تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، ومن بينها استخدام الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفوسفورية لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، والالتزام بقواعد السير والمرور.

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