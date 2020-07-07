8.7 ملايين مخالفة تجاوز سرعة في الدولة العام الماضي

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة ثمانية ملايين و730 ألفاً و264 مخالفة مرورية العام الماضي، بسبب تجاوز السائقين الحد المقرر للسرعة على الطرق، مقابل ثمانية ملايين و896 ألفاً و705 مخالفات سرعة في 2018.

وحسب توزيع مخالفات السرعة المسجلة، كانت أغلبيتها مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، فيما كانت أخطرها تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن السرعة تصدرت المخالفات المرورية الخطرة، التي ارتكبها السائقون العام الماضي، فيما جاءت مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي في المركز الثاني، فضلاً عن مخالفات خطرة أخرى مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء وغيرها.

وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل 626 مخالفة على سائقين بسبب سرعتهم البطيئة على الطريق، على مستوى الدولة العام الماضي، وذلك تحت بند مخالفة قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت، إذ تمت مضاعفة غرامتها المالية من 200 إلى 400 درهم، وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون السير والمرور.

وعزت إدارات المرور في الدولة في تقاريرها المرورية حوادث الطرق إلى أسباب رئيسة عدة، أهمها الانحراف المفاجئ للمركبات، وعدم تقدير مستعملي الطرق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ودخول الشارع قبل التأكد من خلوه، والسرعة الزائدة، والإهمال وعدم الانتباه، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير.

إلى ذلك، كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة هي الأكثر تسبباً في الحوادث المرورية على مستوى الدولة.

اللائحة التنفيذية

نصت اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور على مخالفة جديدة هي تجاوز سرعة الحد المقرر بما يزيد على 80 كلم في الساعة، وعقوبتها 3000 درهم، وتسجيل 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة 60 يوماً، فيما زادت مخالفات السرعة الأخرى بقيم راوحت بين 300 و2000 درهم، كما استحدثت التعديلات الأخيرة، مخالفة الانشغال عن الطريق، بغرامة 800 درهم وأربع نقاط سوداء.

وأعادت وزارة الداخلية النظر في كثير من المخالفات المرورية من حيث الغرامات والنقاط، من أهمها مخالفات السرعة وكسر الإشارة الحمراء وربط حزام الأمان.

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