"النيابة العامة الاتحادية": الحبس والغرامة عقوبة الحصول على كلمة المرور دون تصريح

المصدر: أحمد عابد –أبوظبي

حذرت النيابة العامة الاتحادية، في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، من جريمة الحصول على كلمة المرور من دون تصريح، لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وذكرت عبر حسابها على موقع " تويتر"، أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حصل دون تصريح، على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى وسيلة تقنية معلومات أو موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو معلومات إلكترونية، وذلك وفقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة ذاتها يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد أو صمم أو أنتج أو باع أو اشترى أو اسـتورد أو عرض للبيع أو أتاح أي برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنيــة معلومات، أو روج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية، أو برنامج معلوماتي، أو أي وســيلة تقنية معلومــات مصممة لأغراض ارتكاب أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

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