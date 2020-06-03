«بيئة الشارقة» تصادر 16 حيواناً وطائراً محظوراً في الربع الأول

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عدداً من الحيوانات والطيور المحظورة، التي تتم حيازتها والاتجار فيها من غير تصريح من قبل بعض الأشخاص، وبلغ إجمالي المصادرات 16 حيواناً وطائراً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت رئيس الهيئة، هنا سيف السويدي، أن الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الهيئة تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة إلى ضبط الحيوانات الخطرة والمفترسة، والطيور المحظورة حيازتها والاتجار فيها من غير تصريح.

وأشارت إلى أن قسم التفتيش الخارجي صادر هذه الحيوانات والطيور المحظورة من بعض المنازل والمزارع في المنطقة الوسطى، واشتملت المصادرات على كلب «دوبر مان»، وذئب، ونمس، ومها، وسحالٍ كبيرة.

ووفقاً لقائمة الغرامات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تصل الغرامات لحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل، أو المزارع، أياً كان الغرض من حيازتها، إلى 100 ألف درهم.

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