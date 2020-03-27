فريق لحصر أضرار الأمطار في «الفحلين» و«الحيل»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شكل قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، فريقاً لحصر أضرار الأمطار في منطقتي الفحلين والحيل، تحت إشراف مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، وبرئاسة نائب رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، ومجموعة من الأعضاء يمثلون كلاً من شرطة رأس الخيمة، ومكتب الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، وإدارة الدفاع المدني، ودائرة الخدمات العامة، ودائرة البلدية.

ووزع الحميدي أدوار ومهام العمل بين أعضاء الفريق، وقام الجميع بجولة ميدانية في منطقتي الفحلين والحيل، للوقوف على الأضرار التي خلفتها الوديان والسيول في المنطقتين، ومعاينة المنازل المتضررة من الأمطار التي شهدتها المنطقتان وأدت إلى إتلاف ممتلكات مواطنين.

وأكد النعيمي، أنه تم رصد الأضرار في منطقتي الفحلين والحيل، وتم تسجيل تقارير عدة بشأنها، وسيتم رفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لهم على وجه السرعة، حرصاً على تعزيز شعورهم بالأمن والأمان.

وتعرضت منطقتا الفحلين والحيل السكنيتان لأضرار نتيجة فيضان وادي نقب، ما أدى إلى دخول مياه الوادي إلى المنازل السكنية وإتلاف ممتلكات المواطنين من أثاث ومزارع ونفوق عدد من المواشي.

ورصدت «الإمارات اليوم» ارتفاع منسوب مجرى الوادي وانحرافه عن مساره وجريانه بقوة، ما تسبب في جرف التربة أسفل المنازل ودخول مياه طينية إلى الغرف، ما دفع المواطنين للخروج من منازلهم وطلب المساعدة من الجهات المختصة التي نقلت عدداً منهم إلى الفنادق بشكل مؤقت.

ارتفاع منسوب مجرى الوادي وانحرافه عن مساره وجريانه بقوة تسبب في جرف التربة أسفل المنازل.