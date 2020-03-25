آسيويان يستغلان جواز سفر زميلهما ويسرقان 61 ألف درهم

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية متهم فيها ثلاثة آسيويين بالاستيلاء على 61 ألف درهم تعود لمواطن من محل صرافة بالإمارة عن طريق الاحتيال.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليه، قائلاً: «لم أكن أعلم بنية صديقي الذي قام باستغلال جواز سفري من أجل الاستيلاء على أموال المجني عليه، بحجة أنه سيقوم بتجديد اقامتي من خلاله، ولم أكن أعلم حينها بنيتهما إلا حين تم القبض علي بتهمة سرقة أموال مملوكة لمواطن»، وطالب ببراءته، وأشار إلى أنه تم استغلاله ولم يسرق مال أحد.

وأجلت المحكمة النطق بالحكم للجلسة القادمة، لحين احضار المتهمين الأخرين.