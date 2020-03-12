7 سنوات سجناً لخليجي متهم بالتعاطي وحيازة المخدرات

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة جزاء الفجيرة، بسجن خليجي سبع سنوات بتهمة تعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية وحيازة كمية منها، والاعتداء على سلامة جسد موظف عام.

وكانت النيابة العامة في الفجيرة أحالت المتهم إلى المحكمة بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية والمؤثرات المحظورة قانوناً، والعثور على أدوات تسهل عملية التعاطي، بالإضافة إلى التعدي على سلامة جسد موظف عام.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، اعترف بتعاطي مادة الكريستال، مشيراً إلى أن «الحقن التي عثرت عليها الجهات الأمنية وتم إدانته بها كانت فارغة ولم تستخدم ولا تحوي على أية مواد»، متابعاً «ما الدليل المادي الذي يؤكد أنني كنت سأستخدمها في التعاطي؟».

وطالب المتهم من هيئة المحكمة بإخضاعه للعلاج، مشيراً إلى أن «وجوده داخل السجن والحكم عليه لن يفيد، إذ إنه يستطيع أن يخدم المجتمع ويصبح ذا دور فعال إذا سنحت له الفرصة للتعافي من الإدمان».