خليجية تتهم شقيق زوجها بضربها

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية خليجي متهم بالتعدي على سلامة جسم زوجة شقيقه (خليجية)، بعد أن حدثت مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، فأنكر ضرب المجني عليها، وقال إن الشاكية زوجة شقيقه، ولم يعتدِ على سلامة جسمها بالضرب، إنما قام بإبعادها عن والدته، بعد أن دخل إلى المنزل، وسمع شتائم متتابعة من المجني عليها لوالدته، ولم يتمالك نفسه، خصوصاً أنها كانت تهين والدته بألفاظ قاسية، مثل قولها (أنت تحت نعالي)، ما جعله يقوم بدفعها بعيداً عن أمه».

وتابع المتهم «قمت بدفع المجني عليها فقط، دون أن أحدث لها أي إصابات تصل إلى الخدش أو الكدمات».

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة الأسبوع المقبل.