شرطة أبوظبي تلقي القبض على أم عنفت طفلتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت شرطة أبوظبي القبض على أم تعذب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت شرطة أبوظبي، أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله.

وأكدت عدم التهاون مع كل من يلحق الأذى بالأطفال، وستتخذ كل مايلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل "قانون وديمة" رقم 3 لسنة 2016، الذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه