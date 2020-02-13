حبس وإبعاد آسيويين سرقا معدات بناء

المصدر: محمد الرفاعي■الشارقة

حكمت محكمة جنايات الشارقة على آسيويين بالحبس ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء عقوبتهما، وإلزامهما برسوم الدعوى، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بسرقة معدات بناء من داخل سكراب إحدى البنايات قيد الإنشاء، فيما برأت المحكمة متهماً ثالثاً في القضية، بعد ثبوت عدم اشتراكه في جريمة السرقة.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الشاكي، الذي أكد أن مواد بناء سرقت من مستودعه بقيمة 5500 درهم، ولم يبلغ الشرطة عنها، وبعد فترة تلقى اتصالاً من الحارس أبلغه بأنه تمكن من الإمساك بالسارق بمساعدة حارس بناية مجاورة لبنايته، مشيراً إلى أنه ذهب إلى الموقع قبل إبلاغ الشرطة، وأقر السارق بأن حارس البناية تواطأ معه في سرقة المعدات بمساعدة حارس البناية المجاورة.

وتابع أنه قام بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وتبين أنهما اختلفا على المسروقات، لذلك اكتشف أمرهما، إذ قام باتهام الحارس الذي يحرس السكراب بالسرقة، وأكد أنه لا يطالب بشيء سوى محاكمتهم.