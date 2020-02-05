اتهام عاملين بسرقة ديزل

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أحالت النيابة العامة في الفجيرة عاملين آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة ديزل من موقع إنشائي يعملان فيه.

وأنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن البلاغ كيـــــدي وغير مبني على معلومات حقيقية، إذ إن خلافاً بينه وبين مشرف العمال أدى لاتهامه بهذه التهمة، مضيفاً أنه لم يتم ضبطه من قبل رجال التحريات أو الشرطة إنما مجرد بلاغ كاذب قدمه المشرف دون وجود أي دليل يثبت الاتهام.

وأنكر المتهم الثاني التهم الموجهة إليه، مطالباً بالرأفة والرحمة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الأسبــوع المقبــل مع استمرار حبس المتهمين.