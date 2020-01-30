بقايا مبيدات حشرية تصيب 21 طالباً بمدرسة خاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة، في حادث تعرّض 21 طالباً في إحدى المدارس الخاصة لإصابات بسيطة نتيجة استنشاق بقايا مبيدات حشرية تم رشها في المدرسة ليلة أول من أمس، وأكدت التقارير الطبية أن جميع حالات الطلبة مطمئنة.

وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن الحالات الناجمة عن استنشاق بقايا مبيدات حشرية في إحدى المدارس الخاصة بلغ عددها 21 حالة تصنّف بالبسيطة، وأنها ناتجة عن استنشاق أثر مبيد حشري، وتلقت العلاج الفوري، وتحويل بعضهم إلى المستشفى، وجميعهم في وضع مطمئن.

وأوضحت الشرطة أن إحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة استقدمت ليلة أول من أمس إحدى شركات مكافحة الحشرات، وعملت على رش المدرسة، إلا أن بقايا المبيدات تأثر بها بعض الطلبة صباح أمس، وتم استدعاء الإسعاف الوطني والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفورية بالكشف على الطلاب، وإعطائهم العلاجات اللازمة، وإخلاء المدرسة من الطلاب.

من جانبها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص حرصها على سلامة الطلبة وعدم التهاون مع أي تقصير يعرض الطلبة للخطر، لافتة إلى الضوابط والتعليمات الصارمة المتعلقة باشتراطات السلامة بكل ما يتعلق بالمدارس ومرافقها المختلفة.

وأكد مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، أن الطلبة الذين تعرضوا للإغماء نتيجة استنشاقهم روائح مبيدات حشرية في إحدى المدارس الخاصة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أنه تم صرف جميع الطلبة من المدرسة حفاظاً على سلامتهم.

وبيّن أن الهيئة فور تلقّي البلاغ أكدت على إدارة المدرسة اتخاذ كل التدابير اللازمة لسلامة الطلبة، مشيراً إلى أن وضع الطلبة الصحي جيد، وتم التأكد من تلقيهم العلاج المناسب، وخرجوا من المستشفى، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق رقابي لمتابعة الأمر والتحقيق فيه بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه تمت متابعة الحالة الصحية للطلبة لحظة بلحظة، ولا توجد مضاعفات لأي طالب.

«تعليمية الشارقة» تابعت حالة الطلبة لحظة بلحظة حتى خروجهم من المستشفى.