اتهام آسيوية بتهريب خادمة من منزل كفيلها

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تنظر محكمة استئناف الفجيرة في قضية متهمة فيها زائرة آسيوية للدولة، بإقناع خادمة من جنسيتها نفسها على ترك العمل في منزل كفيلها وتهريبها لتشغيلها عبر مكتب خدم، إضافة إلى تهمة العمل بتأشيرة زيارة.

وواجهت هيئة المحكمة المتهمة باعترافاتها أمام النيابة العامة، بأنها تواصلت مع الخادمة، وتعمدت إقناعها ترك العمل في منزل كفيلها، وتهريبها لتشغيلها في عمل آخر براتب وامتيازات أفضل.

وأقرّت المتهمة بالتهمتين المنسوبتين إليها، مشيرة إلى أنها جاءت للدولة للبحث عن عمل، إلا أنها تعرفت إلى هذه الخادمة، وعملت على إغرائها بالهروب من بيت كفيلها حتى تساعدها في العمل بمكان آخر، إلا أنها تم القبض عليها بتهمة العمل بتأشيرة زيارة.

وطالبت المتهمة الرأفة في الحكم الذي تم تأجيله من قبل هيئة المحكمة للأسبوع المقبل.