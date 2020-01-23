12 % انخفاض وفيات حوادث السير في عجمان العام الماضي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أفاد نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان، العميد خالد محمد النعيمي، بأن نسبة وفيات حوادث السير في عجمان انخفضت 12%، خلال العام الماضي، كما انخفضت الحوادث المرورية البليغة 11%، ما أسهم في تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق. وأوضح أن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 17 وفاة عام 2018 إلى 15، العام الماضي، بمعدل 3.44% لكل 100 ألف من السكان، وهناك انخفاض أيضاً في الحوادث البسيطة، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 36 ألفاً و581 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال عام 2019، مقارنة بـ37 ألفاً وستة حوادث بسيطة عام 2018، بانخفاض 1%، كما انخفضت حوادث الدهس 19% مقارنة بعام 2018.

وعزا النعيمي، الانخفاض إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف التواجد المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية، إلى جانب التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق وإنشاء جسور للمشاة والحواجز الحديدية الفاصلة على الطرق، بالإضافة إلى زيادة عدد الدوريات. vوأفاد بأن معظم الحوادث التي وقعت كانت بسبب السرعة الزائدة للمركبات، وعدم الالتزام بالمسار الخاص، والتجاوز الخاطئ للطريق، وعدم الانتباه خلال القيادة، وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية أثناء القيادة.