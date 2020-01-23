محاكمة شخص بتهمة التحريض على «الرذيلة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية شخص آسيوي متهم بالتحريض على فعل الرذيلة وشرب الخمر، إذ عرض على عاملة في حديقة الاختلاء بها مقابل مبلغ مالي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني من يناير الجاري، عندما ورد بلاغ إلى الشرطة من قبل إحدى العاملات بحديقة عامة في الشارقة، يفيد بوجود شخص مخمور يحاول التحرش بها، وعليه تحركت الفرق الأمنية المختصة إلى الحديقة، وضبطت المتهم، وبالتحقيق مع العاملة، أكدت في محضر الاستدلال أن المتهم دخل إلى الحديقة وهو مخمور وتحدث معها، وخلال حديثه معها عرض عليها مبلغاً مالياً مقابل الاختلاء بها في غرفة فندقية.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بشرب الخمر، وأنكر التحرش بالعاملة وعرض مبلغ مالي عليها مقابل الاختلاء بها، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة التاسع من فبراير المقبل.