‏تعرف إلى مخالفة التوقف أمام المحال التجارية بصورة معرقلة لحركة السير بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

دعت شرطة الشارقة السائقين إلى ضرورة عدم عرقلة حركة السير، لما يترتب عليها من مخالفات وغرامة مالية قدرها 500 درهم، ومنها الوقوف أمام المحال التجارية والمطاعم بغير المواقف المخصصة وبصورة معرقلة لحركة السير، والوقوف خلف المركبات، والوقوف وسط الطريق دون مبرر، وغيرها من المخالفات التي تعرقل حركة السير في المناطق والأحياء السكنية والتجارية بالشارقة.

وأوضحت خلال فيديو تعريفي نشرته على منصاتها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بأن المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور نصت على توقيع غرامة مالية قدرها 500 درهم على كل من يتسبب بعرقلة حركة السير بأي طريقة كانت، ومن ذلك إيقاف المركبات بطريقة خاطئة على جانب الطريق وخاصة أمام بعض المحلات التجارية، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم الوقوف العشوائي للمركبات، وعدم عرقلة حركة السير والمرور، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة والمخالفة.