الأمطار تغرق 3 سيارات وتتسبب في حوادث بسيطة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، على الطرق الداخلية والخارجية في عدد من الحوادث المرورية البسيطة، إذ ذكرت شرطة أبوظبي أنه تم إغلاق نفق العين نفق اليحر المؤدي إلى مدينة العين وغرق ثلاث سيارات داخل النفق الذي غمرته مياه الأمطار.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كيلو متراً على جميع الطرق الخارجية لإمارة أبوظبي وذلك لسوء الأحوال الجوية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة على طرق أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار .

وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية أو أي وسيلة أخرى تراها السلطة المختصة ضرورية لإعلام الجمهور في حينه.

ونبهت السائقين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار، والالتزام بشروط السلامة العامة، لتجنب وقوع الحوادث، وتخفيف السرعة وترك مسافة أمان والتأكد من نظافة زجاج المركبة من الداخل، وتفقد "مساحات" زجاج المركبة وكذا تفقد إطارات المركبة.

ودعت السائقين أثناء تعرض مركباتهم إلى حوادث مرورية بسيطة او أعطال ميكانيكية خلال المطر الى إخراجها من الطريق و استخدام أقرب موقف آمن وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة واستخدامه في تصوير الحوادث مما يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة .