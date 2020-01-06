5 آسيويين يتلفون سيارة لسرقة سماعة هاتف بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، قضية آسيوي متهم بسرقة أسلاك ومولد كهربائي من داخل فيلا، ونجحت الشرطة في القبض عليه عن طريق هاتفه الذي عثرت عليه في موقع تعرض للسرقة، وتبين أن المتهم متخصص في سرقة المباني ومتورط في أكثر من جريمة.

وتعود تفصيل الواقعة إلى 25 من سبتمبر الماضي عندما ورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بسرقة مولد كهربائي من فيلا بمنطقة الغبيبة في الشارقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والجنائية إلى موقع البلاغ، وبمسح الموقع ورفع البصمات، تم معرفة بصمة المتهم، وكان لدى الشرطة هاتف عثروا عليه ملقى على الأرض في موقع جريمة سرقة أخرى، وبفحصه تمكنت الشرطة من معرفة المتهم وضبطه واتضح أنه نفذ عدة جرائم سرقة في مناطق مختلفة في الإمارة بالأسلوب نفسه.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد في القضية الذي يعمل في شرطة الشارقة، إذ أكد أن المتهم لديه أكثر من قضية سرقة، مشيراً إلى أنه كان من ضمن فريق الضبط الذي ضبط المتهم، حيث تم الاستدلال عليه عن طريق بصمته التي حصل عليها المختبر الجنائي وكانت موجودة على نافذة الفيلا، وكان لديهم هاتف وقع من المتهم ووجدوه في أحد المواقع المسروقة، لافتاً إلى أنه تم ربط القضايا ببعضها، واتضح أن المتهم نفذ جرائم السرقة بالأسلوب نفسه، حيث أرشد على أماكن السرقة خلال التحقيق معه.

فيما أكد الشاهد الثاني الذي حقق مع المتهم أنه تم الوصول إلى المتهم عن طريق بصمته وهاتفه، ولكنه أنكر التهمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، بدورها طلبت النيابة العامة إدانة المتهم، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 20 من يناير الجاري