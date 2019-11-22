«البنية التحتية»: أضرار الطرق الاتحادية بسبب الأمطار «بسيطة»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قالت نائب مدير إدارة الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة ميرة بن هندي، إن «الطرق الاتحادية أثبتت كفاءتها خلال الأمطار التي شهدتها الدولة الأيام الماضية، وأن الأضرار الناتجة عن هطول كميات كبيرة من الأمطار بسيطة».

وأشارت إلى أن الوزارة على استعداد تام لموسم الأمطار من خلال وضع إجراءات وقائية تسهم في الحفاظ على الأصول والبنى التحتية، وتدعم جودة الطرق الاتحادية، ما يعزز مكانة الدولة ضمن المؤشرات العالمية، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً.

وأوضحت أنه بناءً على توجيهات وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، فإن فرق عمل الوزارة وشركات المقاولات المكلفة بصيانة الطرق موجودة في الميدان على مدار الساعة، للوقوف على الأضرار والعمل على إصلاحها، وفق «عقود الصيانة القائمة على الأداء»، والذي يعتمد على سرعة الاستجابة لعمليات إصلاح الأعطال والصيانة.

وأضافت أنه تم التنسيق مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثرها من الأمطار، لافتة إلى أن البنية التحتية في الدولة بشكل عام، وفي مناطق شمال الدولة، أثبتت كفاءة عالية وقدرة كبيرة على مواجهة مياه الأمطار غير المسبوقة.

من جهته، قال مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن «الدائرة تعاملت مع جميع البلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي الذي مرت به رأس الخيمة، والتي تجاوزت أكثر من 240 بلاغاً»، لافتاً إلى جاهزية فريق الطوارئ واستعداده للتعامل مع تقلبات الطقس.

وأوضح أن جميع الآليات ومضخات سحب المياه تواصل عملها في سحب مياه الأمطار من الطرق والشوارع والأماكن المنخفضة، لتصريف مياه الأمطار وتسهيل عبور وحركة المركبات.