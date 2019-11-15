سيارة في الاتجاه المعاكس تودي بحياة مبتعث إماراتي بأميركا

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

شيّع أهالي مدينة العين، أمس، جثمان الشاب المواطن، سهيل سيف سهيل الدرعي (21 عاماً)، الذي تعرّض لحادث اصطدام مركبته بسيارة أخرى، كانت تقودها امرأة أميركية في الاتجاه المعاكس، ونجا شاب مواطن آخر كان برفقة سهيل، فيما يشير تقرير للشرطة الأميركية إلى أن سبب الحادث امرأة، كانت تقود مركبتها في الاتجاه المعاكس وهي في حالة سُكر. وتابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة الإمارات في أميركا، ملابسات الحادث الذي تعرّض له المبتعث المواطن، والتحقيقات الجارية، وقدمت التسهيلات لتمكين وصول الجثمان إلى أرض الوطن.

وقال والد سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «إن ابنه ابتُعث للدراسة إلى الولايات المتحدة الأميركية، منذ نحو ثلاث سنوات، وكان مثالاً في الالتزام وحُسن الخلق والاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة، وقد سمعت بخبر وفاته، يوم الأحد الماضي، في حادث، بينما كان يقود مركبته برفقة صديقه».

ويضيف: «تم نقل جثمان الفقيد من الولايات المتحدة إلى العين، حيث جرت الصلاة عليه ودفنه في مقبرة الوقن»، مشيراً إلى أن «خبر الوفاة شكّل صدمة لأفراد الأسرة، إذ كان الفقيد محبوباً بين أخوته وزملائه».

ووجّه والد سهيل الشكر إلى وزارة الخارجية، وسفارة الإمارات في الولايات المتحدة، على ما بُذل من جهد منذ وقوع الحادث، وتسهيل نقل الجثمان في وقت سريع. وقال الرحال علي الدرعي، صديق الفقيد، إن «سهيل مبتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكان يستعد للسنة الدراسية الثالثة، ويعرفه الجميع بأنه حسن السلوك ومتفوق في الدراسة».

وذكرت شرطة ولاية إنديانا على موقعها الإلكتروني، أن حادث تصادم عنيف وقع، يوم الأحد الماضي، بين سيارة يقودها المواطن الإماراتي، سهيل سيف، وهو طالب مبتعث بجامعة في إنديانا بولس، وبين مركبة تقودها امرأة أميركية في الاتجاه المعاكس.