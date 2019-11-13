محاكمة آسيويين بالتسبب في وفاة عامل

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أحالت النيابة العامة متهمين آسيويين يعملان في شركة خاصة، أحدهما مشرف موقع، والآخر مسؤول أمن وسلامة، إلى المحاكمة، بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة عامل كان يعمل في الموقع، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما الوظيفة، وهو توفير متطلبات السلامة.

وبسؤال هيئة محكمة جنح الفجيرة المتهمَين، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما.

وقالا إن المجني عليه لم يلتزم باشتراطات الأمن والسلامة المتبعة، ما تسبب في وفاته، وأنهما لم يكونا سبباً في ذلك، كما أنهما لم يكونا بالموقع في وقت الحادث.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم للجلسة المقبلة، بعد النظر في تفاصيل أسباب وفاة المجني عليه.