السجن 13 عاماً لخليجي أطلق كلباً مفترساً على رجال الشرطة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة استئناف الفجيرة، على خليجي، بالسجن 13 سنة مع تخفيض الغرامة إلى 20 ألف درهم بدلاً من 50 ألف درهم، بعد إدانته بتهم إطلاق كلب مفترس على رجال الشرطة أثناء محاولتهم ضبطه، والاعتداء عليهم بآلة حادة (سكين)، وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وحيازة كلب مفترس، ورفض فحص المخدرات.

وتعود التفاصيل إلى صدور أمر بتفتيش منزل المتهم وضبطه لورود معلومات من إدارة مكافحة المخدرات تفيد بحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وأثناء دهم رجال الشرطة لمنزله، أطلق المتهم كلباً مفترساً عليهم ليتمكن من الهرب في هذه الأثناء.