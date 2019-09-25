حوار على «سناب شات» يقود خليجية إلى المحكمة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنح في الفجيرة قضية امرأة خليجية متهمة بشتم طليقها، عبر برنامج «سناب شات»، بعبارة خادشة للحياء.

وأنكرت المرأة التهمة الموجهة إليها قائلة: «إنني كنت في حديث عن موضوع عام دار بيني وبين شقيقة طليقي، ولم أكن أقصد فيه طليقي، كما أنني لم أحادثه بشكل مباشر»، متابعة أنها منذ أن رفعت دعوى طلاق على زوجها وهو يقوم برفع القضايا ضدها من أجل الانتقام منها.

من جانبها، أفادت محامية الدفاع عن المتهمة بأن «الشاكي فتح بلاغاً يفيد بشتم مطلقته له في أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، إلا أن هذا البلاغ كيدي وعارٍ من الصحة، فموكلتي لم تذكر اسم الشاكي، كما أن العبارة المكتوبة عامة وليس بها أي دليل يدين موكلتي».

وأضافت أنها لم تتهم شقيقة الشاكي بالتشهير والكيدية، إذ أرسلت صورة لمحادثة دارت بينها وبين المتهمة من دون أن تستأذنها، كما استدرجتها لقول مثل هذه العبارة بالتعاون مع الشاكي من أجل رفع دعوى ضدها.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.