حادث مروري يكشف تعاطي خليجي مواد مخدرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنايات الفجيرة في قضية اتهم فيها شاب خليجي بتعاطي مواد مخدرة، والتسبب بحادث وإتلاف مركبة مما أدى لتضررها بشكل كبير.

وقال المجني عليه: «بينما كنت أركن مركبتي على طرف الطريق فوجئت بأحدهم يصدم مركبتي من الخلف بقوة كبيرة، وحينما هممت بالخروج وجدت الشخص المتسبب بالحادث هرب، وتمكنت من تسجيل أرقام مركبته»، فيما لم ينكر المتهم ما سببه من إتلاف للمركبة، وقال إنه لم يكن متعاطياً لمواد مخدرة إنما هرب خوفاً من المساءلة لانتهاء مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة به، مشيراً إلى أنه «سيتكفل بإصلاح ما تلف من مركبة المجني عليه». إلا أن هيئة المحكمة واجهت المتهم بتحاليل طبية تثبت وجود مواد مخدرة في جسده، بعد أن ضبطته الجهات الأمنية المختصة.