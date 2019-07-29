شرطة الشارقة تنهي معاناة سيدة استنجدت ببرنامج البث المباشر بإذاعة نور دبي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفاعلت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة مع شكوى وردت إلى برنامج البث المباشر عبر إذاعة نور دبي، من احدى السيدات (عربية الجنسية) افادت فيها بتوقف أجهزة التكييف في الشقة التي تقطنها برفقة ابنائها الخمسة الصغار بينهم طفل رضيع بالشارقة، ما جعل حياة اسرتها تعاني من الحر الشديد خاصة مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في هذه الايام.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة المقدم أحمد المري حرص القيادة على تعزيز التكافل والتعاون مع أفراد المجتمع، وتجسيد القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وتفعيلاً لمسئوليتها المجتمعية، قامت الإدارة وبتوجيه مباشر من قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي بالتواصل مع صاحبة الشكوى، وانهاء معاناتها على الفور.

وبدورها تقدمت السيدة صاحبة الشكوى بوافر الشكر والامتنان لسعادة قائد عام شرطة الشارقة على متابعته الحثيثة وتفاعله السريع مع شكوتها وإزالة مسبباتها مما ادخل السعادة والسرور على أفراد اسرتها، مشيدة بكرم أهل الإمارات وهم يحققون أسمى معاني التسامح على أرض الواقع.

