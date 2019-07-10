شرطة الشارقة تضبط 1393 درّاجة نارية وهوائية مخالفة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظمت إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة حملة مرورية موسعة لضبط الدراجات النارية والهوائية المخالفة، التي تسبب إخلالاً بأمن وهدوء الشارع العام، وإرباكاً للحركة المرورية، والتسبب في حوادث مرورية، وأسفرت الحملة عن ضبط 1393 دراجة نارية وهوائية مخالفة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، بأن الحملة تستهدف تفادي الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، موضحاً أن الحملة نجحت في ضبط 1393 دراجة نارية وهوائية بسبب قيادة أصحابها بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

وأشار إلى أن بعض سائقي هذه الدراجات يتعمدون قيادتها بصورة تشكل خطورة على حياتهم، مثل القيادة عكس السير، وقطع الطريق بصورة خطرة، دون الاكتراث للمخاطر التي قد تحدث نتيجة هذه التجاوزات، فضلاً عن قيام البعض بوضع حمولة لا تتناسب مع طبيعة الدراجة التي لم تُعد لهذا الغرض، ما يفقدها التوازن، الأمر الذي قد يكون سبباً في وقوع حوادث تنتج عنها خسائر بشرية ومالية كبيرة، إلى جانب الإزعاج الذي تسببه هذه الدراجات للأهالي والسكان في المناطق السكنية المختلفة.

وأكد أن شرطة الشارقة ستواصل حملاتها التوعوية عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً منها على تعزيز أمن الطرق ومنع ارتكاب أي مخالفات قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية مؤسفة، أو مضايقات وإزعاج للآمنين.