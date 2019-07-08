محاكمة عربي قاد مركبة دون رخصة وتسبّب في حادث

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

باشرت محكمة استئناف الفجيرة النظر في قضية شاب عربي متهم بقيادة مركبة دون حصوله على رخصة قيادة، والتسبب في حادث أسفر عن إصابة آسيوي بإصابات بليغة، بالإضافة لتلف أجزاء من المركبتين.

وأقر المتهم بأنه قاد المركبة دون حصوله على رخصة قيادة، إلا أنه لم يكن المتسبب في الحادث، مشيراً إلى أن المركبة الأخرى خرجت بشكل مفاجئ، ما أدى لاصطدامه بها.

وعند وصول أفراد الشرطة إلى موقع الحادث طلبوا منه إبراز رخصة القيادة وملكية المركبة التي لا يمتلكها، لتتم إحالته إلى النيابة ومنها إلى المحكمة المختصة، وخلال الجلسة طالب المتهم هيئة المحكمة باستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة، لاعتباره لايزال طالباً جامعياً ولا يمتلك المال الكافي للغرامة.