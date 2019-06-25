وفاة معلمة مواطنة إثر انحراف وتدهور مركبتها في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفيت المعلمة المواطنة فاطمة أحمد سالم بن عويش البالغة من العمر 32 سنة، وأصيبت معلمة مواطنة أخرى تبلغ من العمر 20 سنة كانت برفقتها إثر انحراف المركبة التي تقودها بن عويش وتدهورها على طريق شعم شمال رأس الخيمة.

وقال شقيق المتوفية سعيد أحمد لـ "الإمارات اليوم" إن شقيقته تعمل معلمة في روضة البشائر في منطقة الجولان برأس الخيمة منذ خمس سنوات ولديها أربعة أطفال أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضح أن شقيقته تذهب يوميا بمركبتها برفقة صديقتها التي أصيبت معها في الحادث للتدريس في روضة البشائر، وأنه أثناء الطريق انحرفت مركبتها عن مسارها وتدهورت ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة ووفاتها في مكان الحادث.

وتفصيلاً، قال مدير مركز شرطة شعم، العقيد عبد الله سعيد القيشي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 7:45 صباح اليوم بلاغا يفيد بتعرض مركبة لحادث انحراف عن مسارها واصطدامها بالحاجز الحديدي الذي يفصل الطريقين وتدهورها على الطريق.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم على الفور إرسال دوريات الشرطة من مركز شرطة شعم الشامل وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين عند المعاينة الأولى للحادث وفاة سائقة المركبة وإصابة صديقتها بإصابات متوسطة، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة.

وأضاف أنه تم إحالة ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهته أشار مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إلى أنه يجب على جميع مستخدمي الطريق ضرورة الانتباه للطريق وعدم الانشغال بغيره والالتزام بالتعليمات المرورية وإتباعها حتى لا يتسببوا في وقوع الحوادث المرورية وما يسفر عنها من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.