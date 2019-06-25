شرطة أبوظبي تحرّر 3646 مخالفة عدم الالتزام بإشارة «قف»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

خالفت شرطة أبوظبي 3646 سائقاً، خلال العام الدراسي الجاري، لعدم التزامهم بالوقوف التام عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية في أبوظبي، كما خالفت 126 سائق حافلة مدرسية لعدم فتحهم الذراع عند توقفها.

في الوقت ذاته يدرس مجلس المرور الاتحادي تركيب أجهزة لضبط المركبات المتجاوزة لذراع التوقف «قف» في الحافلات المدرسية من خلال مواصلات الإمارات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، موصياً بتطبيق هذه التجربة على جميع الحافلات ومخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس لتطبيقها على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، حذر مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العقيد سيف الزعابي، من عدم التزام سائقي المركبات بالوقوف التام عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية، وكذا عدم التزام سائقي الحافلات بفتحها عند توقف الحافلة المدرسية، لافتاً إلى تشديد إجراءات الضبط المروري بحق المخالفين من أجل تأمين سلامة الطلبة.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة أبوظبي تكثف التوعية بالنقل الآمن وإشارة «قف»، ضمن حملة «السلامة المرورية للطلاب»، بنشر توعية بإشارة قف بلغات عدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الحملة ركّزت على تشديد الضبط المروري من خلال الدوريات الشرطية ومباحث المرور لضبط ومخالفة السائقين غير الملتزمين، وتطبيق المادة (91) بالغرامة الخاصة بعدم الوقوف التام عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية وقيمتها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بغرامة 500 درهم وست نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة.

ودعا الزعابي السائقين الذين تمت مخالفتهم إلى عدم تكرار تلك المخالفات خلال العام الدراسي المقبل، والالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بنقل وسلامة الطلاب، والتوقف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلة المدرسية.

في سياق متصل، ناقش مجلس المرور الاتحادي في اجتماعه في أبريل الماضي موضوع تركيب أجهزة لضبط المركبات المتجاوزة لذراع التوقف «قف» في الحافلات المدرسية، من خلال مواصلات الإمارات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوصى المجلس بتطبيق هذه التجربة على جميع الحافلات ومخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس لتطبيقها على مستوى الدولة.

في سياق متصل، اختتمت شرطة أبوظبي، أخيراً حملة سلامة الطلاب ضمن حملة التوعية المرورية الموحدة لوزارة الداخلية، بعنوان «خلونا نعبر»، واستفاد منها نحو 18 ألفاً و200 طالب وسائق حافلة مدرسية تلقوا 178 محاضرة مرورية خلال العام الدراسي الجاري في أبوظبي.

وبذلت شرطة أبوظبي جهوداً ميدانية، منذ انطلاق العام الدراسي، بتكثيف الدوريات في مناطق المدارس للإشراف على حركة السير والمرور، وتحرير المخالفات التحذيرية، وتوجيه البطاقات الصفراء، لتعزيز الإيجابية لدى قائدي المركبات والحافلات المدرسية بما يتيح الفرصة لهم لمراجعة سلوكياتهم المرورية السلبية.

وشملت الجهود تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع دائرة النقل لموظفي الأمن والسلامة بالمدارس على تنظيم حركة السير حول المدارس وإدارة ومراقبة الأماكن المخصصة لعبور المشاة، والتعرف إلى طريقة تصرف الأطفال وسلوكهم في أثناء حركة السير حول المدارس.

ودعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والقيادة بالسرعات القانونية، موضحة أن السرعة المحددة في مناطق المدارس هي 40 كيلومتراً في الساعة.

آداب الطريق

أكدت شرطة أبوظبي أهمية إيقاف المركبات عند مشاهدة إشارة (قف) على جانب الحافلة المدرسية، وعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، أو من يقل طوله عن 145 سنتيمتراً، بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.

وناشدت سائقي الحافلات المدرسية بضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واحترام قوانين السير والمرور، وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق وفي مقدمتهم طلاب وطالبات المدارس، منوهة بجهود مؤسسة مواصلات الإمارات ودورها الريادي في هذا الجانب.

- مخالفة 126 سائق

حافلة مدرسية لعدم

فتح ذراع «قف»

عند التوقف.