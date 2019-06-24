«استئناف الفجيرة» تنظر قضية خليجي متهم بمحاولة دهس مطلقته

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف بالفجيرة الحكم في قضية خليجي متهم بتعريض حياة امرأة للخطر أثناء قيادته للمركبة ومحاولته دهسها.

وفي التفاصيل قدّمت المجني عليها شكوى ضد شخص عرّض حياتها للخطر بمحاولته دهسها بالمركبة التي كان يقودها بسرعةٍ عالية باتجاهها، إلا أنه توقف بصورة مفاجئة أمامها بمسافة بسيطة جداً كادت أن تودي بحياتها، وبسؤال قاضي المحكمة للمتهم، أنكر التهمة وأشار إلى أن هذه المرأة هي مطلقته، وأنه على خلاف مستمر معها خصوصاً أنه قام بالزواج من أخرى بعد فترة من طلاقهما.

ونوه بأنه كان يقوم بشكلٍ دوري بزيارة ابنته، وفي الوقت الذي كان يهم لإنزالها أمام المنزل كانت المشتكية تقف عند باب المنزل، إذ لم يكن ينوي دهسها أو تعريض حياتها للخطر، وطالب المتهم القاضي بتوجيه رسالة صريحة لمطلقته أن تتركه وشأنه فقد تعرّض لمثل هذه الشكاوى الكيدية أكثر من مرة.

فيما حجزت الهيئة القضائية القضية للحكم إلى وقتٍ لاحق.