3000 درهم مخالفة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية»، الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي، لتصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط مرورية، مشيرة إلى أن القرار يسري اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ويأتي تعزيزاً للبيئة الآمنة للطرق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان صحافي، أمس، حرصها على تعزيز سلامة وأمن الطريق، واتخاذ الإجراءات والوسائل كافة لضمان ذلك، داعية مستخدمي الطريق إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة، من خلال تحليهم بالمسؤولية، واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث، من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها، وعدم عرقلتها أو تأخيرها.