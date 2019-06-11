اتهام خليجية بحرمان ابنتها من الدراسة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

اتهم شاب عربي طليقته الخليجية بحرمان ابنتهما من الدراسة، على الرغم من تجاوزها السن القانونية لدخول المدرسة. ووجهت النيابة العامة للمرأة تهمة الإهمال في رعاية الابنة.

وفي موقف إنساني، ترك رئيس دائرة استئناف الفجيرة، محمد بوهندي، والدة المتهمة تدافع عنها.

وقالت والدة المتهمة إن الطفلة تجاوزت السن القانونية لدخول المدرسة قبل وقوع الطلاق، محملة الأب المسؤولية عن ذلك. وشرحت أن ابنتها كانت تلح على الأب بشكل مستمر لتسجيل الطفلة في المدرسة، لكنه لم يفعل. وبعد وقوع الطلاق، حملها مسؤولية حرمان ابنتهما من التعليم، مستغلاً المشكلات والخلافات التي نشبت بينهما.

وأضافت أن طليق ابنتها حاول بشتى الطرق إسقاط الحضانة عن ابنتها، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وتابعت أنها تعمل معلمة في إحدى مدارس الدولة الحكومية، وتدرك أهمية التعليم للطفل، خصوصاً في المراحل الأولى من عمره.